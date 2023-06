Kurti rikthehet të flasë për arsenalin e përdorur në veri nga protuestuesit serbë, publikon të gjeturat e fundit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, nën vazhdën e angazhimit të ndërkombëtarëve për gjetje të zgjidhjes për depërshkallëzim të situatës në veri, ka shpalosur detaje të tjera rreth arsenalit të përdorur nga protestuesit serbë.

Përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”, ai ka thënë se protestuesit kanë pasur me vete shok-bomba dhe granate dore, përcjell lajmi.net.

Ai tregoi llojin e këtyre armëve, ndërsa shtoi se kanë ardhur në vendin tonë nga Serbia.

“…me këto plagosën dhjetra ushtarë të NATO-s, policë e gazetarë”, tha ndër tjerash shefi i ekzekutivit.

The violent extremist & criminal groups in the 3 northern municipalities on May 29 used hand grenades SRB (Slavko Rudojić Bugojno) M75 & shock bombs RŠB (Ručna Šok Bomba) P98, both produced & brought from Serbia, wounding dozens of NATO soldiers, 🇽🇰 police officers & journalists.

— Albin Kurti (@albinkurti) June 7, 2023