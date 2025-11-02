Kurti: Rënia e Afrim Zhitisë dhe Fahri Fazliut zgjoi ndërgjegjen kombëtare për mosnënshtrim
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me Kryetarin e Kuvendit, Dimal Basha, zëvendëskryeministren në detyrë, Donika Gërvalla, deputetë të Kuvendit dhe bashkëpunëtorë të tjerë, kanë bërë homazhe në 36-vjetorin e rënies së dëshmorëve Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, në varrezat e dëshmorëve në lagjen Velania në Prishtinë.
Në fjalën e tij, Kurti theksoi rëndësinë e sakrificës së Afrimit dhe Fahriut, duke nënvizuar se rënia e tyre kishte zgjuar ndërgjegjen kombëtare dhe kishte sensibilizuar opinionin ndërkombëtar për luftën për lirinë e Kosovës.
Ai shtoi se veprimet e këtyre dëshmorëve ishin një simbol i paepësisë dhe qëndresës ndaj shtypjes, dhe se ata luftuan deri në vdekje për të mbrojtur lirinë dhe dinjitetin e popullit shqiptar.
“Para 36 vjetëve, heroikisht, në ballafaqim të drejtpërdrejt me forcat armike të Jugosllavisë e të Serbisë okupatore, ranë Fahri Fazliu dhe Afrim Zhitia. Ata, që të dy ishin shumë të rinj, por edhe shumë të pjekur. Fahriu ishte 26 vjeç, ndërkaq Afrimi ishte 24 vjeç. Rënia e tyre zgjoi ndërgjegjen kombëtare në nivele të larta, por gjithashtu edhe sensibilizoi opinionin publik ndërkombëtar se, në Kosovë ka një popull, i cili nuk nënshtrohet dhe, i cili do të rezistojë deri në lirinë për veten e tij. Është tejet interesante se si rënia heroike e Afrimit dhe Fahriut, i ngjanë aq shumë rënies heroike 5 vjet më parë të Rexhep Malës e të Nuhi Berishës. Fahriu e Afrimi në “Breg të Diellit”, ndërkaq, Rexhepi e Nuhiu në “Kodër të Trimave”. Që të dy, luftuan deri në fund, ndërkaq, me 2 nëntor të vitit 1989 në bllokun e III-të, në hyrjen e III-të, aty ku e kishin bazën e tyre ilegale, Fahriu e Afrimi luftuan për më shumë se 6 orë dhe kjo tregon se çfarë luftëtarësh të paepur kanë qenë ata, e natyrisht që kishin prej kujt të mësonin, prej gjithë atyre heronjve, dëshmorëve, luftëtarëve të rilindjes sonë kombëtare e deri pra te Rexhep Mala e Nuhi Berisha, e në anën tjetër, ata i paraprinë heronjve e dëshmorëve që do të vijnë pas tyre; prej Zahir Pajazitit e Ilir Konushevcit deri te lufta e lavdishme e Ushtrisë Çlirimtare e Kosovës me mbi 2 mijë dëshmorë të kombit”, tha Kurti.
Ai theksoi gjithashtu nevojën për të studiuar më tej jetën, veprën dhe kontekstin politik e shoqëror të rënies heroike të Afrimit dhe Fahriut, duke shtuar se kjo është e rëndësishme për brezat e ardhshëm.
“Ka nevojë që jeta, vepra, rënia, konteksti politik shoqëror i rënies heroike të Afrimit e të Fahriut, të studiohet edhe më shumë nga historianët, sociologët dhe shkencëtarët në Kosovë, sepse liria e brezave të ardhshëm, varet se sa mirë e mësojmë dhe e përvetësojmë jetën edhe veprën e atyre, të cilët bënë gjithçka për lirinë e popullit shqiptar”, ka theksuar Kurti.