Kurti reagon për sulmin në Postën e Kosovës në Zveçan: Qëndrimi në liri i kriminelit Radoiçiq, inkurajon kriminelë e terroristë të destablizojnë vendin

Postimi i plotë i Kurtit:

Me shqetësim të thellë dhe vendosmëri të palëkundur për të mbrojtur stabilitetin dhe rendin kushtetues, dënojmë fuqishëm sulmin me elemente terroriste ndaj objektit të Postës së Kosovës në Zveçan, i kryer sot me datë 1 prill 2025.