Kurti raporton në Kuvend të enjten për qeverisjen e tij dy vjeçare

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti pritet që të përballet me deputetët e Kuvendit të Kosovës këtë të enjte.

Ai para të zgjedhurve të popullit do të raportojë për qeverisjen e tij dy vjeçare.

Kështu ka deklaruar pas mbledhjes së kryesisë, shefi i grupit parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri.

“Është dakorduar që të ketë një seancë të rregull të enjten ku do të jetë diskutimi me kërkesë të AAK-së për dy vitet e Qeverisë Kurti. Lidhet me gjendjen e rëndë në rrafshin e brendshëm dhe atë diplomatik’’, është shprehur Tahiri.

Më tutje Tahiri ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë lidhur me rritjen e çmimeve të produkteve dhe rritjen e faturës së energjisë elektrike.

Theksojmë se qytetarët e Kosovës tash e sa kohë po përballen me rritjen e çmimit të produkteve bazë. Po ashtu nga 1 prill, faturat e energjisë elektrike ata do t’i paguajnë me rritje.