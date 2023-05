Kurti QUINT-it: Do të komunikojmë ditëve në vijim, protestuesit turma ekstremistësh te dirigjuar nga Beogradi Zyra e kryeministrit ka treguar se çfarë ka biseduar me ambasadorët e QUIN’it, duke njoftuar se do të ketë komunikim në mes Qeverisë dhe QUIN’it për situatën në Veriun e Kosovës. ”Shkas dhe temë kryesore e takimit ishin zhvillimet e fundit në veri të vendit, sidomos veprimet e dhunshme dhe kriminale të protestuesve ekstremistë ndaj…