Kurti qartëson situatën: E shtyejmë reciprocitetin, vetëm nëse largohen të gjitha barrikadat

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka qartësuar situatën e shtyerjes së vendimit për aplikimin e masës së reciprocitetit për targat serbe dhe dokumentet e udhëtimit, duke thënë se kjo do të ndodh vetëm kur të largohen barrikadat nga pikat kufitare.

Ai këtë e ka bërë me anë të një reagimi në rrjetin social Twitter, shkruan lajmi.net.

“Në bashkëpunim me aleatët ndërkombëtarë, ne pajtohemi të shtyejmë implementimin e vendimeve për targat e automjeteve dhe dokumentet e hyrje-daljeve në pikat kufitare me Serbinë për 30 ditë, vetëm nëse të gjitha barrikadat largohen dhe rikthehet lëvizja e lirë”, shkruan Kurti në Twitter.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO

— Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022