Kurti pyetet për largimin e të rinjve: Disa ikin, të tjerë kthehen

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka dhënë një intervistë për gazetën e famshme franceze “Le Monde”.

Ai thotë se 15 vite pas pavarësisë, sipas tij, është dëshmuar se demokracia dhe rritja ekonomike mund të ecin paralelisht, shkruan lajmi.net.

“Kosova nuk është një vend i madh, por është shembull se rritja ekonomike dhe demokracia mund të ecin paralelisht. Në vitin 2022 kemi shënuar rritje 4% dhe eksportet janë rritur me 23% krahasuar me një vit më parë. Të ardhurat nga taksat janë rritur me 22%, efekt i luftës kundër korrupsionit që kemi ndërmarrë. Kemi kryer 850 operacione policore kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në indeksin e Transparency International, ne kemi fituar njëzet vende në dy vjet [midis 2020 dhe 2022]”, thotë Kurti.

Kurti flet edhe për ikjet jashtë shtetit të të rinjve. Madje thotë se përderisa disa ikin, të tjerë kthehen. Si shembull ai merr dy ministrat e tij, Armend Mehajn e Rifat Latifin, që edhe ashtu më nuk është ministër.

“Disa largohen, por të tjerët kthehen. Dy nga ministrat e mi janë kthyer nga jashtë. Dhe unë përpiqem të kthej të diplomuarit në institucionet e vendit me njohuri të fituara në vendet perëndimore. Një e treta e kosovarëve nuk banojnë në vend; kontributi financiar i diasporës përfaqëson 20% BPV. Është e madhe”, tha Kurti.

I pari i qeverisë pyetet edhe se a rrezikon eksod, në qoftë se Kosovës i hiqen vizat në janar të 2024-ës.

“Nuk e besoj. Njerëzit që duan të largohen tashmë po e bëjnë këtë. Ajo që është e padrejtë është se ata duhet të paguajnë [vizën e tyre] për ta bërë këtë”, thotë Kurti. /Lajmi.net/