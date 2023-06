Kurti: Putini është i obsesionuar me Kosovën Putini është i obsesionuar me Kosovën. Kështu është shprehur kreu i ekzekutivit në një intervistë për “The Geopost”, teksa ka folur mbi zhvillimet në veri të vendit dhe raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. ‘’Putini është i obsesionuar me Kosovën edhe shumëçka e lidh me vitin 1999 dhe intervenimin e NATO-s.…