Kurti publikon foto me djalin e Enver Zymberit: Dëshira e tij, shpresë se rinia do t’i shërbejë vendit Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka publikuar fotografi me Sokolin, djalin e policit hero, Enver Zymberi. Në një postim në Facebook, ai tha se dëshira e djalit të Enverit për të ndjekur hapat e babait është shpresë se rini do t’i shërbejë vendit, shkruan lajmi.net. Postimi i plotë i Kurtit: Bashkë me Sokolin, djalin e…