Kurti propozon “Procesin e Berlinit 2.0”: Vuçiq të njohë së paku dokumentet e Kosovës

Këto deklarata, Kurti i tha në një bashkëbisedim me Këshillin e Atlantikut.

Ai gjithashtu propozoi një “Proces të Berlint”, por më të sofistikuar i cili do të udhëhiqej nga Gjermania dhe do të kishte afate për të cilat shtetet e Ballkanit Perëndimor do të punonin për t’i arritur në mënyrë që të përshpejtohej anëtarësimi në Bashkimin Evropian.

“Gjermania të udhëheqë. Me një Proces të Berlinit më të sofistikuar ta quajmë “Procesi i Berlinit 2.0”, le të ketë afate kohore që ne të punojmë brenda tyre. E kam propozuar që të jemi pjesë e një tregu të përbashkët”, ka thënë Kurti.

Në anën tjetër, kryeministri Kurti e ka cilësuar si “absurditet” mosnjohjen e dokumenteve të Kosovës nga Serbia.

“Duhet që Serbia të njohë dokumentet tona. Presidenti Vuçiq mundet së paku të njohë dokumentet tona. E di që ata thonë se me njohjen e dokumenteve mund të thuhet se ka ndodhur njohja e Kosovës. Do të doja që më të vërtetë të na njohin sa më shpejt, por nëse kjo nuk është e mundur për momentin. Shtete tjera sikur Greqia e të tjera që nuk na njohin, na njohin dokumentet. Kjo do të përshpejtonte lëvizjen e lirë. Por ai nuk e lejon këtë. Qytetarët kosovarë që kalojnë nëpër pikat kufitare me Serbinë, roja kufitare aty ua merr të dhënat biometrike dhe ua dorëzon një letër ku thuhet se karta e identitetit më ka humbur më 1999. Mund edhe të mos kesh lindur në atë vit fare. Kjo është absurditet. Pastaj nëse policia të ndalon brenda Serbisë, e nuk ua tregon atë letër por dokumentet e Kosovës, atëherë arrestohesh”, shtoi ai.