Kurti: Propozimin e Serbisë ndërmjetësit nuk ishin në gjendje që ta sjellin, pas takimit mu dha një dyfaqësh në anglisht dhe cirilike Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka thënë se në takimin e sotëm me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, ka propozuar një udhërrëfyes të sekuencuar për zbatimin e marrëveshje së Brukselit dhe atë të Ohrit. Ai ka thënë se sot në këtë takim propozim vetëm me shkrim ka sjellur Kosova e as BE-ja e as Serbia. “Kur…