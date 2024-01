Kurti: Procesi i anëtarësimit të Kosovës në BE të ndahet nga ai me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë Sot në Shkup, nën organizimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbahet takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor, kushtuar Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Pjesëmarrës në këtë organizim është edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Në fjalën e tij pas takimit Kurti ka kërkuar korrektësi nga ana e Bashkimit Evropian…