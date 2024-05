Kurti: Prizreni do të lidhet me Tetovën dhe Shkodrën Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti tha sot se, Prizreni do të lidhet me Tetovën e Maqedonisë së Veriut dhe Shkodrën e Shqipërisë. Këto dy projekte, për të cilat Kurti thotë se tashmë ka nisur puna, potencon mes tjerash po ashtu, se do të kontribuojnë në lidhjen e shqiptarëve por edhe në zhvillimin ekonomik. “Rruga Prizren-Tetovë…