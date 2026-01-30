Kurti priti në takim Schnetzer, diskutuan për zhvillimet aktuale politike në vend

30/01/2026 16:49

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti Ambasadorin e Republikës së Austrisë në Kosovë, Georg Schnetzer.

Gjatë këtij takimi, ambasadori Schnetzer e uroi kryeministrin Kurti për fitore bindëse në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke theksuar rëndësinë e rezultateve të procesit demokratik.

Diskutuan për zhvillimet aktuale politike në vend, përfshirë proceset e formimit të qeverisë së re, si dhe çështje të rëndësishme të bashkëpunimit bilateral ndërmjet Kosovës dhe Austrisë me qëllim forcimin e marrëdhënieve ndërshtetërore.

Kryeministri theksoi planet për investimet infrastrukturore në mandatin e ri, synimin e palëkundur të Qeverisë për anëtarësim në NATO dhe integrimin në Bashkimin Evropian dhe angazhimin e vazhdueshëm për paqe dhe siguri.

 

