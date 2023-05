Kurti priti në takim një delegacion nga Mali i Zi, folën për thellim bashkëpunimi Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, me rastin e festës së Pavarësisë së Malit të Zi, mirëpriti sot një delegacion nga ky vend, i përbërë nga udhëheqësi i Drejtorisë për Bashkëpunim me Diasporë-Emigrantë, Arben Jakupi, i ngarkuari me punë në Ambasadën e Malit të Zi në Kosovë, Bernard Çobaj dhe sekretarja e Ambasadës së…