Kurti priti mërgimtarët pa flamurin e Kosovës

Postimi i plotë:

“Pa mërgatën nuk do të kishte pasur lëvizje dhe mërgata jonë është gjithnjë në lëvizje”, tha Kryeministri, njëherazi Kryetari i Lëvizjes, Albin Kurti dje në fjalën e tij hapëse në takimin me bashkatdhetarë.

Në parkun e qytetit të rregulluar për ngjarjen “Lëvizja me Mërgatën” që mbahet çdo vit, pranë përplot mërgimtarëve që kishin ardhur të njiheshin e të bashkëbisedonin me deputetët, ministrat, dhe aktivistët tanë, Kryetari Kurti foli për të arriturat e qeverisjes që ai drejton ku veçoi luftimin e krimit dhe korrupsionit, dhe ekonominë që 5 mujorin e parë me qeverisjen e re ka shtuar qarkullimin për 15%, të hyrat doganore për 28%, të hyrat tatimore për 34%, dhe rritjen e eksporteve për 66%. Duke iu referuar politikës së emetimit të bonove për diasporën që vetëm në ditën e parë mblodhi një investim të diasporës prej 1 milionë euro, Kurti tha se mërgata përveç se motor për zhvillimin e jetës së qëndrueshme në vendin tonë tani po bëhet edhe motor i zhvillimit ekonomik të saj.