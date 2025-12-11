Kurti pretendon se s’ka shkelje me kontratat njëburimore: Shefi i kabinetit Luan Dalipi e ka bërë një analizë

11/12/2025 21:20

Kryetari i Vetëvenodsjes Albin Kurti, ka pretenduar se nuk ka keqpërdorime me kontratat njëburimore, dhe për këtë referencë ka marrë një analizë të shefit të kabinetit të tij, Luan Dalipi.

“Absolutisht në askënd nuk dyshoj. Shefi i kabinetit tim, Luan Dalipi ka bërë një analizë për kontratat njëburimore, të cilat mund të ua sjell, që e vërteta të jetë e vërtetë për këtë temë.” – tha Kurti

