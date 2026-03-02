​Kurti pret Peleshin në kuadër të vizitës zyrtare

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi. Paraprakisht kryekuvendari i Shqipërisë, Peleshi u takua me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulëna Haxhiua dhe më pas me presidenten e vendit, Vjosa Osmani. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi po qëndron në Kosovës pas vizitës të Elisa…

Lajme

02/03/2026 12:04

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi.

Paraprakisht kryekuvendari i Shqipërisë, Peleshi u takua me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulëna Haxhiua dhe më pas me presidenten e vendit, Vjosa Osmani.

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi po qëndron në Kosovës pas vizitës të Elisa Spiropalit, e cila e vizitoi Kosovën në cilësinë e ministres së Punëve të Jashtme të Shqipërisë.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

​Komisioni për Legjislacion hap konkursin për tre anëtarë të Këshillit Gjyqësor...

March 2, 2026

Një orë deri te takimi Kurti-Abdixhiku, a pritet të zgjidhet çështja...

March 2, 2026

Dëshmitari tregon pse Remit s’iu vendosën masa mbrojtëse në gjykimin ndaj...

March 2, 2026

Totaj reagon pas miratimit të ligjit për IQMT-në: Vendim i papranueshëm,...

March 2, 2026

Lindja e Mesme u zgjua me valë sulmesh të reja, konflikti po zgjerohet

March 2, 2026

Zbulohet se sa dëme iu shkaktuan bazës britanike në Qipro: Kjo...

Lajme të fundit

​Komisioni për Legjislacion hap konkursin për tre anëtarë...

Një orë deri te takimi Kurti-Abdixhiku, a pritet...

Dëshmitari tregon pse Remit s’iu vendosën masa mbrojtëse...

Totaj reagon pas miratimit të ligjit për IQMT-në:...