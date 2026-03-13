Kurti pret nesër në takim përfaqësuesin e BE-së për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen

Kryeministri i Republika e Kosovës, Albin Kurti, do të presë nesër në takim Peter Sorensen, Përfaqësues i Posaçëm i Bashkimi Evropian për Dialogun Kosovë–Serbi. Takimi do të mbahet në Ndërtesa e Qeverisë së Kosovës në orën 08:30, dhe pas përfundimit do të ketë një deklarim për media nga Kryeministri, transmeton lajmi.net. Takimi pritet të fokusohet…

13/03/2026 19:31

Kryeministri i Republika e Kosovës, Albin Kurti, do të presë nesër në takim Peter Sorensen, Përfaqësues i Posaçëm i Bashkimi Evropian për Dialogun Kosovë–Serbi.

Takimi do të mbahet në Ndërtesa e Qeverisë së Kosovës në orën 08:30, dhe pas përfundimit do të ketë një deklarim për media nga Kryeministri, transmeton lajmi.net.

Takimi pritet të fokusohet mbi zhvillimet aktuale në procesin e dialogut dhe çështjet kyçe ndërmjet Kosova dhe Serbia./lajmi.net/

