Kurti pret nesër në takim përfaqësuesin e BE-së për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen
Lajme
Kryeministri i Republika e Kosovës, Albin Kurti, do të presë nesër në takim Peter Sorensen, Përfaqësues i Posaçëm i Bashkimi Evropian për Dialogun Kosovë–Serbi.
Takimi do të mbahet në Ndërtesa e Qeverisë së Kosovës në orën 08:30, dhe pas përfundimit do të ketë një deklarim për media nga Kryeministri, transmeton lajmi.net.
Takimi pritet të fokusohet mbi zhvillimet aktuale në procesin e dialogut dhe çështjet kyçe ndërmjet Kosova dhe Serbia./lajmi.net/