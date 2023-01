Kurti pret nesër në takim Cholletin Kryeministri Albin Kurti do ta pres nesër në takim Këshilltarin Special të Departamentit amerikan të Shtetit, Derek Chollet. Në bazë të njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, takimi do të mbahet në orën 14:30, përcjell lajmi.net. Ditë më parë, DASH-i ka paralajmëruar vizitën e Chollet në Kosovë, ku do të diskutohet për marrëveshjen finale mes Kosovës…