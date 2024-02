Kurti pret në takim ministrin gjerman të Mbrojtjes Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur të hënën në takim Ministrin e Mbrojtjes të Gjermanisë, Boris Pistorius. Ministrin Pistorius pas takimit me Kurtin do të zhvilloj takim edhe me ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedonci.