Kurti pret ambasadorin jorezident të Irlandës për Kosovën, uron Ditën e Shën Patrikut
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti sot në takim ambasadorin jorezident të Irlandës për Kosovën, Ragnar Almqvist, me rastin e shënimit të St. Patrick’s Day. Gjatë takimit, Kurti e uroi ambasadorin për këtë festë dhe theksoi marrëdhëniet e mira bilaterale ndërmjet Kosovo dhe Ireland. Ai e falënderoi Irlandën për mbështetjen ndaj Kosovës, duke…
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti sot në takim ambasadorin jorezident të Irlandës për Kosovën, Ragnar Almqvist, me rastin e shënimit të St. Patrick’s Day.
Gjatë takimit, Kurti e uroi ambasadorin për këtë festë dhe theksoi marrëdhëniet e mira bilaterale ndërmjet Kosovo dhe Ireland.
Ai e falënderoi Irlandën për mbështetjen ndaj Kosovës, duke përmendur vendimin për heqjen e vizave për pasaportat diplomatike, si dhe përkrahjen në proceset e integrimit evropian, veçanërisht në European Union dhe Council of Europe.
Në takim u diskutua edhe për thellimin e marrëdhënieve bilaterale, ndarjen e përvojave të Irlandës në angazhimin me diasporën, si dhe për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e shkëmbimeve kulturore ndërmjet dy vendeve./Lajmi.net/