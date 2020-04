Kurti: Presidentin do ta dërgojmë në Gjykatën Kushtetuese, LDK po tenton të vjedhë kohën që ua shkurtoi vullneti qytetar

Presidenti i Kosovës sot ka vendosur t’ia japë mandatin kujtëdo që i ka numrat për formimin e qeverisë, shkruan lajmi.net.

Ky vendim i presidentit të Kosovës ka ardhur pasi Lëvizja Vetëvendosje ka refuzuar të dërgojë mandatarin në kohën e përcaktuar kushtetuese, ani pse presidenti e ka kërkuar nga këta të fundit.

Kurti në konferencën për media ka thënë se Presidenti Thaçi e ka shkelur kushtetutën.

“Pas thirrjes për mos-zbatim të vendimeve të qeverisë, kjo e sotmja është përpjekja më e egër e presidentit për të shthurur rendin kushtetues të Kosovës, vullnetin e shprehur me votë nga qytetarët po përpiqet ta mbyllë me një dekret anti-kushtetues ku do ta përjashtojë partinë fituese të zgjedhjeve. Nga roli unifikues dhe të drejtat që ia njeh Kushtetuta, presidenti sot doli në ilegalitet, andaj formalizimi i deklarimeve të sotme do të përfundojë në Gjykatë Kushtetuese pa dyshim. Është e qartë që këtë mundësi presidenti ilegalist ia dhanë krerët e LDK-së të cilët me vullnet braktisën që fjalë të thënë e të dhën në ndaj qytetarëve e ndaj nesh.”, tha Kurti.

Më tutje, Kurti tha se me këso taktikash LDK po tenton të blejë ilegalisht kohën që ua shkurtoi vullneti i qytetarëve.

“Me këso taktikash, shpaloset taktika për të blerë ilegalisht kohën që ua shkurtoj vullneti i qytetarëve. Në mes të pandemisë komplotuan kundër shëndetit publik e kundër qeverisë legjitime me anë të misionit. Presidenti vazhdon të thirret në Kushtetutën e Kosovës dhe aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, por veprimet e tij që çartazi janë në kundërshtim me Kushtetutën dhe aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, tregojnë se ai dhe stafi i tij nuk i kanë lexuar mjaftueshëm të njëjtat, ose mbase nuk i kanë kuptuar. Çfarë rendi kushtetues paskemi ne që të mblidhen partitë se si dëshirojnë të procedojnë. Kjo që ka ndodhur sot rrezikon rendin kushtetues dhe bazën mbi të cilën kemi formuar rendin parlamentar. Pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit përmes të cilit është shkarkuar qeveria, presidentit nuk i krijohet hapësirë të luaj rol politik duhet tentuar të imponojë vullnetin e tij. Presidenti në republikën parlamentare është figurë pasive politike. Presidentit të Kosovës si organ kushtetues, një mocion mosbesimi i jep hapësirë të përmbush vetëm një opsion, shpërbërjen e Kuvendit. Se kjo është procedura e vetme nuk është vënë asnjëherë në dyshim,a s në praktikën e deritanishme kushtetuese.”, tha Kurti më tutje. /Lajmi.net/