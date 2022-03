Kurti pranon telefonatën e dytë brenda muajit nga Washingtoni në lidhje me zgjedhjet e Serbisë

Kjo bisedë në mes dyshes kishte të bënte me zgjedhjet e Serbisë, të cilat do të mbahen me 3 prill.

Chollet deklaroi se pati një bisedë të mirë me Kurtin, teksa përmendi rëndësinë që votuesit në Kosovë me të drejtë vote të mund të marrin pjesë në zgjedhje, transmeton lajmi.net.

“Pata një bisedë të mirë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti sot. E falënderova atë për mbështetjen e tij të fortë në çështjen e Ukrainës dhe theksova rëndësinë e sigurimit të votuesve me të drejtë vote në Kosovë që të mund të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme kombëtare serbe të 3 prillit”, shkroi zyrtari amerikan në Twitter..

Had a good conversation with Kosovo Prime Minister @albinkurti today. Thanked him for his strong support on Ukraine and stressed the importance of ensuring eligible voters in Kosovo are able to participate in the upcoming April 3 Serbian national elections. — Derek Chollet (@CounselorDOS) March 14, 2022

Kurse më 18 shkurt, rreth një muaj më parë, kryeministri Albin Kurti pati pranuar edhe një telefonatë nga Chollet, ku u diskutua e njëjta çështje.

Përmes një publikimi në Twitter, zyrtari amerikan kishte deklaruar se me Kurtin kanë diskutuar për praktikat kur Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), është pajtuar me kërkesat e shteteve të tjera për votime me prani fizike.

E kur serbët patën kërkuar që të votojnë nga Kosova për ndryshimin kushtetues në Serbi, një gjë e tillë nuk është lejuar.

Atyre iu mundësua transporti për në qytetet serbe në mënyrë që të arrinin të votonin./Lajmi.net