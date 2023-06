Kurti pranon një thirrje të rëndësishme telefonike nga Amerika, përmend zgjedhjet e reja

Ai është zotuar se do të bashkëpunojë me ShBA-në për të de-përshkallëzuar tensionet, ndërsa ka thënë se bandat e mbështetura duhet ta ndalin dhunën, përcjell lajmi.net.

Sipas shefit të ekzekutivit, kjo dhunë duhet të ndalet deri në zgjedhjet e reja.

“I lumtur që bisedova me me Zëvendës Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Jon Finer. E falënderova për thirrjen dhe u zotova që të bashkëpunim me SHBA-në për t’i depërshkallëzuar tensionet. Kjo kërkon një përfundim të menjëhershëm të dhunës nga bandat e mbështetura nga Beogradi nga zyrtarëve të sigurisë deri në zgjedhjet e reja në këto komuna”, ka shkruar ai.

Pleased to speak w/ @POTUS Principal Deputy NSA Jon Finer. Thanked him for his call & committed to work w/ 🇺🇲 to de-escalate tensions. This requires an immediate end to violence by Belgrade-sponsored mobs against security officers until new elections in those municipalities.

— Albin Kurti (@albinkurti) June 1, 2023