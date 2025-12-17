Kurti poston përqafimin e ngrohtë me Pecin: E nisëm nga Mitrovica, aty prej ku nuk lëshuam e nuk do të lëshojmë pe
Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka nisur fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit nga Mitrovica, qyteti që sipas tij ka simbolikën më të madhe për vendosmërinë e tij politike.
Në një postim në rrjetet sociale, Kurti ka shkruar, raporton lajmi.net
“E nisëm nga Mitrovica, aty prej ku nuk lëshuam e nuk do të lëshojmë pe. Na priftë e mbara. 116.”/Lajmi.net/