Kurti poston përqafimin e ngrohtë me Pecin: E nisëm nga Mitrovica, aty prej ku nuk lëshuam e nuk do të lëshojmë pe

Lajme

17/12/2025 21:24

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka nisur fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit nga Mitrovica, qyteti që sipas tij ka simbolikën më të madhe për vendosmërinë e tij politike.

Në një postim në rrjetet sociale, Kurti ka shkruar, raporton lajmi.net

“E nisëm nga Mitrovica, aty prej ku nuk lëshuam e nuk do të lëshojmë pe. Na priftë e mbara. 116.”/Lajmi.net/

