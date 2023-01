Kurti: Policia e Kosovës do të ndërhynte para Viti të Ri për t’i hequr barrikadat Kryeministri i vendit, Albin Kurti, është deklaruar në lidhje me zhvillimet e fundit të cilat ndodhën në veriun e Kosovës. Kurti tha se Policia e Kosovës do të ndërhynte para festës së Viti të Ri, për t’i larguar barrikadat, nëse ato nuk do të hiqeshin. Kurti tha se KFOR-it iu dha koha e nevojshme dhe…