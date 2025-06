Kurti: Po vazhdojnë punimet për rrugën Prizren–Tetovë, pritet të nisin punimet nga Maqedonia e Veriut Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se po vazhdojnë me intensitet punimet në territorin e Kosovës për ndërtimin e rrugës që do të lidhë qytetin e Prizrenit me atë të Tetovës, përmes një traseje të re që përfshin edhe një tunel 6.4 kilometra të gjatë përmes malit Korf (Vërtop). Sipas Kurtit, nga…