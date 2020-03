Kurti po e kundërshton Amerikën për shkak të Thaçit

Tash e disa ditë, kreu i ekzekutivit të Kosovës, Albin Kurti dhe këshilltarët e tij janë duke e kundërshtuar kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e taksës dhe për mosvendosjen e masës së reciprocitetit me Serbinë e Bosnjë dhe Hercegovinën.

Mirëpo, i gjithë ky kundërshtim i Kurtit dhe këshilltarëve të tij, sipas njohësve të çështjeve politike është për shkak të afërsisë së presidentit Hashim Thaçi me të dërguarin Special të presidentit amerikan, Donald Trump, për dialogun me Serbinë, Richard Grenell.

Valon Syla, analist politik ka thënë për lajmi.net, se problemi i Kurtit nuk është heqja e takës, por afërsia e presidentit Thaçi me Grenellin.

“Albin Kurti nuk do ta ketë problemin me heqjen e taksës 100% në esencë. Por, problemi qëndron se me heqjen e taksës kryeministri Kurti, detyrohet të hyjë në një agjendë amerikane me të cilën ai duket që s’pajtohet. Problemi, i tij është kur ai e shpreh me deklaratën se më e rëndësishme është përmbajtja e bisedimeve se sa shpejtësia e futjes në bisedime. Në këtë agjendë të shpejtë Kurti, duhet të bashkëpunojë me mikun e diplomacisë amerikane që i bije Presidenti Hashim Thaçi të cilin Kurti nuk e dëshiron në proces dhe kjo është pengesa kryesore që ai e ka. Përndryshe, Kurti do ta hiqte taksën dje, po mos ti kishte Thaçin dhe Grenellin në proces”, theksoi Syla për lajmi.net.

Sipas Sylës, janë tre skenarë të bisedimeve në tavolinë, ai i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe apo “Ahtisaari plus”, korrigjimi i kufijve, apo një demarkacion i kufirit me Serbinë si dhe “status quo” shumëvjeçar si rezultat i mosmarrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë.

“Nga të gjitha këto, mendoj që Kurti s’e do asnjërën dhe ka problem të jetë pjesë e negociatave, por problemi serioz është që Kurti po ashtu nuk posedon, apo deri tash nuk e ka bërë të ditur se cili është skenari i pranueshëm nga ai dhe administrata e tij”, deklaroi Syla.

Në anën tjetër edhe analisti Blerim Burjani ka deklaruar për lajmi.net, se kundërshtimi i Kurtit ka të bëj vetëm me çështjet ideologjike dhe jo që e ka mbështetjen e BE-së për dialog me Serbinë.

Sipas tij, Kurti duhet ta ndalojë këtë ideologji dhe ta heq taksën, në të kundërtën siç theksoi Burjani, vendi duhet të shkojë në zgjedhje.

Ai thotë se Amerika është i vetmi shtet që mund të ofrojë zgjidhje të shpejtë dhe të qartë.

“Jo nuk ka mbështetje të BE-së, por ky kundërshtim vjen nga një politikë apo më mirë me thënë çështje ideologjike e Albinit, pra çështje konceptuale programore e të menduarit politik. Mendoj që ky njeri, pra kryeministri aktual duhet të bëjë një balancë se si të trajtojë në kute personale politike BE-në dhe SHBA-të. Përderisa SHBA-të janë shteti më i madh, më demokratik dhe më i qartë në politiken globale, nuk ka shumë rrugë as kohë për të menduar duhet të zgjidhet shpejt kjo çështje ose heqje takse ose zgjedhje të reja. Ky lloj mendimi nuk duhet të shkoj gjatë, nuk ka çka dhe për çka. Nuk ka kohë për strategji aventurash dhe dilemash, SHBA-të janë i vetmi shtet që mund të ofrojë zgjidhje të qartë dhe të shpejt”, u shpreh Burjani. /Lajmi.net/