“Kurti po e bankroton Kosovën, situata është alarmante, bizneset e vogla po mbyllen, fuqia blerëse ka rënë“

Shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, thotë se situata me ekonomitë e vogla në Kosovë është alarmante. Ai thotë se qindra biznese të vogla, përfshirë dyqane, biznese, kafiteri e restorante janë duke u mbyllur për shkak të mungesës së konsumit.

Sipas Tahirit, në tremujorin e parë të vitit 2024, fuqia blerëse në Kosovë ka rënë nga 15 deri në 50 % dhe mbyllja e bizneseve do të ndikojë në rritjen e papunësisë dhe varfërisë.

Deputeti i AAK-së thotë se në një shoqëri normale, ekonomia është shtylla kryesore e funksionimit të shoqërisë, dhe thotë se Qeveria Kurti po e bankroton Kosovën me retorikë luftë dhe konfliktin e hapur me ndërkombëtaret.

“Ekonomia përbën shtyllën kryesore të funksionimit të jetës në një shoqëri normale. Kjo Qeveri me retorikën e vet të luftës, me konfliktin e hapur me bashkësinë ndërkombëtare duke e mbajtur Kosovën nën sanksione, dhe duke mos pasur asnjë investim të huaj të mirëfilltë në vend, është duke e bankrotuar Kosovën. Dhe, të rinjtë po detyrohen t’ia mësyjnë migrimit.

Qeveri, vepro ose shko!”, ka shkruar Tahiri.

Reagimi i plotë:

