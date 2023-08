Kurti përplaset ashpër me Bërnabiqin në Slloveni: Ata nuk e kanë distancuar vetën e tyre as nga Millosheviqi, as nga Putini Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka debatuar dhe është përplasur me homologen e saj nga Serbia, Ana Bërnabiq në një panel diskutimi në Bled të Sllovenisë të hënën. Kryeministri i Kosovës ka thënë se “nuk është e lehtë” për Kosovën që t’i normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. “Mbështetja e Kosovës për BE-në është 95 për qind,…