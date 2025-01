Kurti përmendi Byronë në fushatë, Molliqaj ia përmend Liburn Aliun: S’besoj që munesh me ble banesë e mos me t’u kujtu çmimi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë takimeve të para fushatës zgjedhore po përmend Byronë për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

“Nuk jemi kundër njerëzve të pasur, por duhet të na tregojnë si kanë bërë paratë. Nuk mundet ndokush me thënë s’po më kujtohet”, thoshte Kurti.

E Dardan Molliqaj, kreu i PSD-së, ia ka risjell Kurtit një deklaratë të Liburn Aliut, ku nuk i kujtohej se sa e ka bleu banesën.

“Meqë Kurti nuk po beson që dikujt nuk mundet mos me ju kujtu se si ka be pare, po ia rikujtojmë që ka edhe më keq: Kur ministrave të tij nuk ju kujtohet se sa i kanë ble banesat në lagjet me luksoze të Kosovës. Në fakt, as unë nuk besoj që mundesh me ble banesë në Marigona Hill e mos me t’u kujtu çmimi”, ka shkruar Molliqaj.

