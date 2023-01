Kurti përkujton Ivanoviqin përmes një video: Ky krim vrau jo vetëm atë, por edhe pluralizmin politik te serbët

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përmes një video-incizimi të publikuar në Facebook ka përkujtuar Oliver Ivanoviqin, politikanin serb që u vra pesë vjet më parë.

Kurti e konsideroi Ivanoviqin një person të përkushtuar për të luftuar për interesat e komunitetit dhe qytetit të tij.

“Ai e bëri këtë duke qenë i hapur, i sinqertë, gjithmonë i mprehtë në çështjet me rëndësi, por edhe i respektueshëm edhe ndaj atyre me të cilët nuk ishte dakord. Do të dëshiroja që kujtimi i tij të mbetet i gjallë, kujtimi i tij si një njeri që punoi për një të ardhme të qëndrueshme dhe për një Kosovë shumë etnike”, tha Kurti.

Tutje Kurti tha se pesë vjet më parë, Ivanoviq, u vra në rrugët e Mitrovicës dhe se të gjithë ata që kryejnë një krim në Kosovë duhet të dalin para drejtësisë dhe se i vie keq që autorët dhe ata që e kanë porositur këtë krim ende nuk janë nxjerrë para drejtësisë.

“Nevojitet angazhim i të gjitha institucioneve përkatëse për të gjetur dhe dënuar përgjegjësit për vrasjen e tij”,tha kryeministri Kurti.

Kurti thotë se “vrasja e Oliverit ndikoi gjithë shoqërinë”.

“Ky krim vrau jo vetëm Oliver Ivanoviqin, por edhe pluralizmin politik te serbët. Kosova do të jetë e palëkundur në përkushtimin e saj për të qenë një shoqëri multikulturore dhe shumë etnike ku njerëzit ndihen të sigurt, mund të thonë mendimet e tyre dhe ta trajtojnë njëri-tjetrin me respekt, edhe nëse nuk pajtohen. Në këtë mënyrë të gjithë do ta ruajmë kujtimin e Oliver Ivanoviqit”, tha Kurti./Lajmi.net/