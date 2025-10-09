Kurti përgëzon Donald Trumpin për marrëveshjen Izrael–Hamas: Fundi i vuajtjeve dyvjeçare

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar lidhur me marrëveshjen e arritur për armëpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, duke përgëzuar drejtpërdrejt ish-presidentin amerikan Donald Trump për rolin e tij në këtë proces. Përmes një postimi në platformën “X” (ish-Twitter), Kurti e ka përshëndetur planin e paqes, duke e cilësuar si një hap të…

Lajme

09/10/2025 23:24

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar lidhur me marrëveshjen e arritur për armëpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, duke përgëzuar drejtpërdrejt ish-presidentin amerikan Donald Trump për rolin e tij në këtë proces.

Përmes një postimi në platformën “X” (ish-Twitter), Kurti e ka përshëndetur planin e paqes, duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm drejt dhënies fund të konfliktit në Rripin e Gazës.

“Ne mirëpresim dhe përgëzojmë udhëheqjen e Presidentit Donald Trump në sigurimin e një marrëveshjeje për të arritur një armëpushim dhe lirimin e pengjeve në fazën fillestare të marrëveshjes së paqes, duke i dhënë fund dy viteve vuajtjesh të jashtëzakonshme,” ka shkruar Kurti, duke i bërë tag edhe vetë Trumpit në postim.

Marrëveshja e ndërmjetësuar nga SHBA-të parashikon një armëpushim të menjëhershëm dhe lirimin e pengjeve të mbajtura nga të dyja palët. Plani është mirëpritur gjerësisht nga bashkësia ndërkombëtare dhe shihet si një hap drejt de-përshkallëzimit të krizës humanitare në Gaza.

