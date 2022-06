Kurti për tundimet që t’i vizitojë ish-krerët e UÇK-së në Hagë: Më e udhës t’i takojë avokatët

“Së pari, ne nuk mund të bëjmë tash komente ose të japim përshtypje tona për konglomerat përshtypjesh, sepse atëherë nuk jemi kryeministra por as analista të mirë. Porti i ri i Durrësit, Porti i Thatë i Prishtinës, hekurudha në mes. Për këtë, për çdo ditë në vijim do të bëjë fushatë. Prandaj, deklaratat, përshtypjet, insinuatat, intrigat e komentet e ndokujt janë të pakrahasueshme në atë çfarë po bëjmë në mbledhje. Unë kam vlerësuar se është më e udhës t’i takojë avokatët”, deklaroi Kurti në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Ai, më tej ka thënë se do të diskutojë me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, pasi që të vijë në Kosovë për vizitën e ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. /Lajmi.net/