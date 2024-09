Kurti për raportin e Gallup-it: Dëshmi e progresit tonë të vazhdueshëm shoqëror dhe institucional

Lidhur me këtë, ka reaguar edhe kryeministri i vendit, Albin Kurti, i cili ka thënë se raporti raporti i Gallup-it, është dëshmi e progresit shoqëror e institucional.

Përmes një postimi në platformën “X”, kryeministri ka përgëzuar institucionet e zbatimit të ligjit për sigurinë që u ofrojnë qytetarëve të Kosovës

“Kjo është një tjetër dëshmi e progresit tonë të vazhdueshëm shoqëror dhe institucional gjatë viteve të fundit. Dua të përfitoj nga ky rast për të uruar agjencitë tona të zbatimit të ligjit që i bëjnë qytetarët tanë të ndihen të sigurt”, ka shkruar Kurti.

Delighted to see that the latest @Gallup report ranks Kosova among the top 10 countries in the world for the highest Law and Order Index Score, and among the countries where people feel safest walking alone, placing us in the same group with the likes of with Bahrain, Iceland,… pic.twitter.com/80qNqrcFjc

— Albin Kurti (@albinkurti) September 27, 2024