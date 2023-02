Kurti për pjesëtarët e FSK-së që po shpëtojnë jetë në Turqi: Faleminderit, po bëni shtetin tonë krenar

Kurti tha se deri më tani ekipet e kërkim-shpëtimit të FSK-së, kanë shpëtuar tre qytetarëve të mbetur nën rrënoja, si pasojë e tërmetit.

Kurti ka falënderuar ushtarët e FSK-së, deri tha se po e bëjnë krenar shtetin tonë, transmeton lajmi.net.

“Forcat tona të armatosura vazhdojnë që ta dëshmojnë vlerën e tyre në skenën ndërkombëtare. Ekipet e kërkim-shpëtimit të FSK-së, që aktualisht operojnë në Turqi, deri tani kanë shpëtuar 3 njerëz të zënë nën rrënoja – përfshirë dy fëmijë. Vazhdoni angazhimin tuaj për shpëtimin e jetëve dhe faleminderit që e bëni shtetin tonë krenar”, ka shkruar Kurti në Twitter.

Ndryshe ka një javë që kontingjenti i Kosovës ka udhëtuar drejt Turqisë, në mënyrë që t’u dalë në ndihmë popullit turk.

Të njëjtit kanë vazhduar kërkim-shpëtimit për njerëzit e mbetur nën rrënoja të ndërtesave të shkatërruara si shkak i tërmeteve.

Numri i viktimave ka shkuar në mijëra, e kërkimet janë duke vazhduar ende./Lajmi.net/

Our armed forces continue to prove their worth on the int’l stage. The KSF search and rescue team currently operating in Turkey has thus far saved 3 people trapped under the rubble—including two children. Keep up your life-saving work, and thank you for making your country proud! pic.twitter.com/3TcYp1em37

— Albin Kurti (@albinkurti) February 13, 2023