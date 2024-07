Kurti për mërgimtarët që duan të investojnë në Kosovë: Ua garantojmë kreditë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka dhënë një njoftim të rëndësishëm për mërgimtarët. Ai ka thënë se këtë vit bashkë me policën e sigurimit përfshihet edhe një dritare garantuese kreditore, e cila do të hapet javën që po vjen. “Përmes saj do të garantojmë huatë e bizneseve me pronarë nga mërgata që duan të kthehen…