Kurti për mediumin serb: S’mund ta ndryshojmë Kushtetutën për bashkim kombëtar

“Unë nuk mund ta bëj dialogun me Serbinë prioritetin e parë të Qeverisë së re”, tha Albin Kurti për mediumin serb në Kosovë, “Kosova Online” gjatë një vizite në Gjirokastër, si pjesë e fushatës elektorale të partisë së tij në Shqipëri për zgjedhjet e 25 prillit, duke shtuar se për sa kohë që Lista Serbe ka 10 vende në parlament, Kosova nuk do të jetë në gjendje ta ndryshojë kushtetutën për t’u bashkuar një ditë me Shqipërinë.

Kur u pyet nga korrespondenti i “Kosovo Online” nëse pozicioni i tij në lidhje me dialogun me Serbinë ndryshoi pas takimit me emisarin e Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, Kurti u përgjigj:

“Sa i përket dialogut me Serbinë, rëndësia e këtij dialogu është në vendin e gjashtë ose të shtatë në opinionin publik. Unë thashë se po bëj një kompromis për ta sjellë atë në vendin e katërt. Por nuk mund ta bëj atë prioritetin e parë, sepse qytetarëve nuk u pëlqen, dhe pozicioni im nuk ka ndryshuar as pas takimit me Lajçak, kështu që dy prioritetet e para janë ende punësimi dhe drejtësia, prioritet është pandemia, dhe pas kësaj mund të ketë një dialog me Serbinë, i cili përndryshe duhet të jetë i përgatitur mirë dhe parimor. Në dialogun e deritanishëm, Kosova ka qenë më shumë temë sesa faktor. Në Qeverinë tonë, në dialogun me Serbinë, Kosova po bëhet faktor”, tha Kurti.

Kurti ka thënë se ka marrë besimin e qytetarëve edhe për faktin se ka marrë përsipër edhe detyrimin për t’u përkushtuar ndaj ligjit për referendume.

“Në Kosovë, ne kemi mungesë të ligjit për referendume. Një nga detyrimet që kemi marrë përsipër në fushatën zgjedhore është se ne jemi përkushtuar ndaj ligjit për referendume. Por ligji për referendume nuk është i mjaftueshëm. Fatkeqësisht, kur Kushtetuta e Kosovës ishte miratuar në qershor 2008, neni 1.3 thotë se ne nuk kemi të drejtë të bashkohemi me një shtet tjetër, ne duhet ta ndryshojmë atë një ditë, por nuk bëhet shpejt dhe lehtë, sepse na duhen edhe votat e dy të tretave të pakicave në Kuvend”, tha ai.

“Në Kuvendin e Kosovës, 10 vende kontrollohen nga Lista Serbe, gjë që tregon se ne nuk mund ta ndryshojmë Kushtetutën. Ne duam të ndryshojmë Kushtetutën një ditë, por duhet të respektojmë atë që është e vlefshme. Unë besoj se është e mundur të ndryshohet, që do të thotë se serbët në Kosovë nuk e mbështesin atë sepse ata e kanë prapa Beogradin dhe strukturat e tyre paralele në Kosovë. Ata duhet të kenë organizimin e duhur, por edhe lirinë për ta shprehur vullnetin dhe interesin e tyre. Prandaj, ndikimi që Serbia ka në Kosovë shprehet me presionin ndaj serbëve që ata të mos jenë të integruar në Kosovë dhe të kenë mundësinë për ta përmirësuar më tej Kushtetutën e Kosovës”, shtoi Kurti.

Ai tha se nuk duan referendum dhe bashkim në dëm të dikujt, ndërsa shtoi se atë nuk e dëshirojnë as me konflikte.

“Ne nuk duam bashkim, referendum ose ndryshim të Kushtetutës në dëm të dikujt tjetër, por për interesat tona në mënyrë paqësore dhe demokratike, jo me konflikte, por natyrisht që gjithmonë kritikojmë dhe kundërshtojmë të gjitha kontradiktat që ekzistojnë në një dokument të tillë si Kushtetuta dhe ndonjëherë edhe në ligje”, tha Kurti.