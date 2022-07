Kurti për marrëveshjen me MCC-në: Nga çlirimi te zhvillimi, nga Albright te Albright Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shkruar lidhur me marrëveshjen e nënshkruar mbrëmë në mes Kosovës dhe MCC-së, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurti ka theksuar se mbrëmë është zhvilluar një ngjarje historike për Kosovën, zhvillimin e saj dhe lidhjen që ka me SHBA-të. Ai theksoi se në njërën anë të marrëveshjes është pikërisht…