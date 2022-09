Kurti për CNN: Beogradi dhe Kremlini duhet të mendojnë dy herë para se të veprojnë në Kosovë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur për gjendjen e sigurisë në Ballkan dhe raportet e brishta me Serbinë. Kurti në një intervistë për CNN ka thënë se nuk do të lejohet themelimi i një republike serbe në Kosovë, sikurse në Bosnjë e Hercegovinë. “Kosova nuk do të lejojë një lloj të Republikës Serbe në…