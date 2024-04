Kurti për bisedën me Macron: Shpresoj se Franca do të mbështes anëtarësimin e Kosovës në KiE pa kushte

Kurti në një postim në “X” ka thënë se Macron ka insistuar në zbatimin e plotë të marrëveshjes bazë me Serbinë.

“Në një telefonatë me Presidentin Macron, e falënderova për mbështetjen e palëkundur të Francës për Kosovën dhe shpreha besimin tonë se Franca do të mbështesë Kosovën në Këshillin e Evropës, pa parakushte të mëtejshme, në përputhje me opinionin e Asamblesë së Këshillit të Evropës dhe votë historike. Gjithashtu insistova në respektimin dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes bazë”, ka shkruar Kurti.

Kreu i Francës ka kërkuar përparim të shpejt për Asociacionin e komunave me shumicë serbe duke ndërlidhur me anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.

Postimi i plotë:

In a call w/ Pres. Macron, I thanked him for 🇫🇷’s unwavering support for 🇽🇰 & expressed our trust that 🇫🇷 would back 🇽🇰’s @coe bid without further preconditions, in line w/ @PACE_News opinion & historic vote. Also insisted on full respect for & implementation of the Basic Agrmt.

— Albin Kurti (@albinkurti) April 23, 2024