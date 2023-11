Kurti për 28 nëntor në Vlorë, a pritet të ketë takim me Ramën

Nesër Shqipëria feston 111 vjetorin e pavarsisë.

Me këtë rast, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të qëndrojë sot e nesër në Shqipëri.

Ai ka thënë se do të vizitojë qytetin e Vlorës ku do të bëjë homazhe në nderim të dëshmorëve të kombit.

I pyetur se a do të ketë mbledhje të përbashkët në mes të Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, Kurti ka thënë se do të ketë.

“Sigurisht se do të kemi edhe mbledhje të qeverive në të ardhmen. Ndërkaq, unë sonte do të jem në Tiranë, për shkak se teatrot tona do të japin një shfaqje përmbyllëse me regji të Ilir Bokshit dhe njëkohësisht do të japin edhe çmimet përkatëse. Ndërkaq, nesër do të jem në Vlorë, ku do të bëjmë homazhe, nderim për panumër dëshmorë e heronj të cilët sakrifikuan që të jemi të lirë e të bashkuar. Deri më tani kemi 184 marrëveshje dhe nuk ka asnjë qeveri në Kosovën e pavarur e cila ka bërë më shumë marrëveshje dhe zbatim të tyre sesa kjo e jona për rreth 2/3 e mandatit”, ka thënë ai.

Derisa kur është pyetur se nëse do të takohet ndaras me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Kurti nuk është përgjigjur./Lajmi.net/