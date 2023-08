Kurti pas Zelenskyt e Vuçiqit – publikohet fotografia e liderëve të BP-së pas darkës në Athinë

Në mesin e liderëve prezentë, në fotografi shihet edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Mitchel ndër të tjera tha se një prej prioriteteve bazë të BE-së mbetet zgjerimi, si mjet për të nxitur paqe.

”Zgjerimi mbetet një prioritet kryesor për BE – një mjet i fortë për të nxitur paqen, sigurinë dhe prosperitetin në kontinentin tonë”.

”Ne duhet të gjejmë rrugën përpara për ta bërë realitet këtë vizion të Evropë”, ka shkruar ai në platformën “X”.

#WesternBalkans, #Ukraine & #Moldova have a common European heritage, history & future.

#Enlargement remains a top priority for EU -a strong tool to foster peace, security and prosperity on our continent.

We need to find the way forward to make this vision of Europe a reality pic.twitter.com/Hwgy4WqmuJ

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 21, 2023