Kurti pas vizitës së senatorëve armerikanë: E kemi fuqizuar partneritetin dhe aleancën me ShBA-në Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot ka zhvilluar një takim me senatorët amerikanë, Chris Murphy dhe Gary Peters. Ai pas vizitës së tyre, përmes një postimi në Facebook, është shprehur se në këto dy vite, është fuqizuar partneriteti dhe aleanca me ShBA-në. “Në këto dy vite e kemi fuqizuar partneritetin dhe aleancën me Shtetet e…