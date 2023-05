Kurti pas takimit: Refuzuam draftin e Asociacionit, propozuam një draft-vizion Kryeministi i vendit, Albin Kurti, është deklaruar pas takimit që ka patur me presidentin serb Vuçiq. Kurti tha se në fillimin kishte nota pozitive ku u nënshkrua marrë veshja për te pagjeturit. “Ne ketë takim e filluam me një notë të lartë pozitive, u dakorduam me tekstin e marrëveshjes për çështjen e të zhdukurve me…