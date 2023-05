Kurti pas takimit me QUINT-in: Dënoj sulmet kundër Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe gazetarëve

Kurti ka thënë se ndan shqetësimet me ambasadorët për sulmet ndaj KFOR’it, sot në Veriun e Kosovës. Ai sulmet i ka cilësuar si ultranacionalsite.

”Sot pata një takim me ambasadorët e QUINT-it dhe ambasadorin 🇪🇺. Unë ndaj shqetësimin për dhunën dhe dënoj sulmet kundë[email protected]_Police @NATO_KFOR gazetarë. Mbishkrimet ultra-nacionaliste serbe mbi automjetet e NATO-s janë një kujtesë e errët në 🇽🇰. Ne mbrojmë paqen dhe sigurinë”, ka shkruar Kurti në Twitter.

Dhjetëra ushtarë të KFOR’it janë lënduar gjatë përleshjeve me protestuesit serbë, disa prej të cilëve janë në gjendje të rëndë.

Ambasadorët e vendeve të BE-së, por edhe SHBA-ja kanë dënuar sulmet e sotme ndaj KFOR’it.

