Kurti pas takimit me Lajçakun: BE ta mbajë Serbinë përgjegjëse për shkeljet e marrëveshjes

Pas takimit Kurti u shpreh se në takimin e sotëm me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak theksoi nevojën që marrëveshja bazë të zbatohet tërësisht.

Sipas tij, BE-ja duhet ta mbajë Serbinë përgjegjëse për shkeljet e vazhdueshme të marrëveshjes.

“Prita Përfaqësuesin Special të BE-së Miroslav Lajcak në zyrat tona të qeverisë sot. Theksova nevojën që Marrëveshja bazë të zbatohet në tërësi, dhe nevojën që BE-ja ta mbajë Serbinë përgjegjëse për shkeljet e vazhdueshme të asaj Marrëveshjeje.”, shkroi Kurti në Twitter.

Welcomed EU Special Representative Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) at our govt offices today. I emphasized the need for the Basic Agreement to be implemented in its entirety, and the need for the EU to hold Serbia accountable for the persistent violations of that Agreement. pic.twitter.com/hUcwS2JA6t

