Kurti pas takimit me Lajçak: E pranojmë propozimin evropian, por ka pyetje që do t’i parashtrojmë në Bruksel

Kurti bashkë me zv/kryeministri Besnik Bislimi kanë drekuar me Lajçakun në Prishtinë.

E pas kësaj, Kurti ka deklaruar se Kosova e pranon propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë si dhe e konsideron atë si një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, Kurti tha se në lidhje me këtë plan do t’i parashtrojë disa pyetje gjatë bisedimeve që zhvillohen në Bruksel.

“Shkëmbim i mirë me të dërguarin special të BE-së, Miroslav Lajçak gjatë një drekë pune në Prishtinë. Ne e pranojmë propozimin e BE-së për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe e konsiderojmë atë një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara”,theksoi Kurti.

“Disa pyetje mbi garancitë ndërkombëtare, mekanizmat e zbatimit dhe renditjen kohore do të trajtohen së shpejti gjatë bisedimeve në Bruksel”,shtoi tutje i pari i Qeverisë së Kosovës.

“Konceptet demokratike të orientimit evropian na bëjnë me shpresë”.

Ndërsa emisari Lajçak, duke iu referuar Asociacionit, tha se gjithçka që është nënshkruar duhet të zbatohet.

Ai tha se në takim janë diskutuar edhe gjashtë kushtet e kryeministrit Kurti për Asociacionin.

Gjithashtu, ai bëri me dije se temë e diskutimit me Kurtin ishte edhe plani evropian.

“Janë përmendur edhe kushtet e Kurtit, për ne e rëndësishme është që të bëhen marrëveshje për normalizim të raporteve”, tha Lajçak.

Pas vizitës në Kosovë, Lajçak pritet që të udhëtojë drejt Serbisë./Lajmi.net/

