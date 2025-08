Pasi ofendoi opozitën me “as nuk po shtyhen as nuk po ngrehen”, Kurti bërtet “Hajra, Hajra” në tubimin e degës në Prishtinë Kreu i Qeverisë në detyrë, Albin Kurti, tashmë po merret edhe me aktivitete partiake për zgjedhjet lokale. Të enjten kanë mbajtur një tubim të Degës së Prishtinës ku kanë prezantuar kandidatin e tyre për kryetar, Hajrulla Çekun. Në këtë tubim Kurti ka folur me një gjuhë të njëjtë sikurse të fushatës e pas zgjedhjeve, duke…